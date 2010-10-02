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Dünya

LETONYA'DA SEÇİM GÜNÜ RİGA (A.A)

02 Ekim 2010 12:44

-LETONYA'DA SEÇİM GÜNÜ RİGA (A.A) - 02.10.2010 - Letonya'da halk genel seçimler için sandık başına gidiyor. 100 sandalyeli parlamentonun üyelerinin belirleneceği seçimlerde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi 20.00'de sona erecek. İlk kısmi sonuçların saat 22.30'da açıklanması bekleniyor. 2,3 milyon nüfuslu ülkede 1,5 milyon dolayında seçmen bulunuyor. Seçimlerde, etnik Rusların merkez sol partisi Uyum Merkezi'nin, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana ilk kez zaferi bekleniyor. Halkın bir kısmı Uyum Cephesi partisinin ülkeyi 2004'te katıldığı NATO ve AB'den uzaklaştıracağı endişesini taşıyor. Partinin liderleri ise Afganistan'daki askerlerini çekme taraftarı olduğunu ifade etmesine rağmen, bu endişeleri yersiz bulduğunu belirtiyor.

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