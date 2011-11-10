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Dünya

Letonya'da Atatürk'ü anlattı RİGA (A.A)

10 Kasım 2011 21:59

-Letonya'da Atatürk'ü anlattı RİGA (A.A) - 10.11.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'de bir dönem uygulanan eğitim sistemini eleştirerek, ''Neden biz Atatürk'ün 7 yaşındayken karga kovaladığını öğreniyoruz da AB fikrini ilk ortaya atan liderlerden biri olduğunu öğrenmiyoruz?'' diye sordu. Riga'da kaldığı Radisson Blu otelinde Letonya'da yaşayan Türklerle sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Bağış, bugün demokrasisi, insan hakları, ifade özgürlüğü, serbest pazarı, sağlık ve eğitim başta olmak üzere vatandaşlarına sunduğu imkanlarla dönüşüm sürecindeki doğu ve güney komşularına ilham kaynağı olan Türkiye'nin, ekonomik gücü, büyüme hızı ve potansiyeli, genç nüfusu ve dinamizmiyle Avrupalılar için de ilham kaynağı olmaya başladığını söyledi. Bağış, ''Bugün rahmetle, minnetle andığımız cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bize bir hedef koymuş. Bugün 10 Kasım, onu anıyoruz, nur içinde yatsın. Demiş ki 'çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkın'. 'Çağdaş medeniyetler seviyesini yakalayacağız' dememiş. Bugünün çağdaş medeniyetler seviyesi AB standartlarıysa bize yakışan AB sandartlarının da üzerine çıkmak. AB üyesi ülkelere örnek olmak, ilham kaynağı olmak. Hamdolsun onu da yapıyoruz'' dedi. Bağış, eğitim sistemiyle ilgili bir soru üzerine ise şunları söyledi: ''Türkiye'de herkese Atatürk'ün, dayısının çiftliğinde karga kovaladığını ezberletirler. Çok önemli bir bilgi olduğu için bunu herkesin bilmesi gerekir. Ama o büyük vizyoner liderin ta 1920'lerde bir 'Balkan Birliği' kurulması gerektiğini ve bunun zamanla Avrupa Birliği'ne dönüşmesi gerektiğini söylediğini öğretmezler. Ya da 1930'lu yıllarda Sovyetler'in bir gün çökeceğini öngördüğünü, bu yüzden o bölgelerdeki soydaşlarımızla kültürel köprülerin kurulması yönünde talimat verdiğini öğretmezler. Şimdi Türkiye'de zihniyetler değişiyor. O ezberci zihniyeten, Nil Nehri'nin uzunluğundan Amazon'un çapına kadar gereksiz ezber bilgilerinden gerçekten insanların vizyoner yaklaşımlar içerisine girmesini sağlayacak bir eğitim sistemine geçiş dönemindeyiz.'' ''Neden biz Atatürk'ün 7 yaşındayken karga kovaladığını öğreniyoruz da AB fikrini ilk ortaya atan liderlerden biri olduğunu öğrenmiyoruz?'' diye soran Bağış, bunun cevabını kendisinin de çok düşündüğünü ve ''Çünkü sistem bireylerin aynı karga kovalayan korkuluk gibi tek tornadan çıkmış bir zihniyet içerisinde olmasını istemiş'' sonucuna vardığını belirtti. Bağış, Letonya'da en uzun süredir yaşayan Türk olarak tanınan 73 yaşındaki Ahıskalı ''Demir amca''nın, ''Ölmeden önce Türk vatandaşlığı'' talebinin ve bu konuda yaptığı başvurunun takipçisi olma sözü verdi. Bakan Bağış, toplantının ardından Estonya'daki temasları için Tallinn'e hareket etti.

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