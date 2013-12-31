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Dünya

Letonya Euro Bölgesi'ne katılacak

Euro'ya geçiş kararı Haziran 2013 yılında verilen Letonya, 1 Ocak 2014'ten itibaren resmen Euro'ya geçecek

31 Aralık 2013 12:19

Baltık ülkesi Letonya, 1 Ocak 2014'ten itibaren Euro para birimini kullanmaya başlayacak. Euro Bölgesi'ne üye ülke sayısı böylelikle 18'e çıkacak.

Euro Bölgesi'ne yeni bir ülke katılıyor. Letonya 1 Ocak 2014'ten itibaren Euro para birime geçerek Euro Bölgesi'nin 18'inci üye ülkesi olacak. 2 milyon nüfusa sahip Baltık ülkesi, 2004 yılından bu yana Avrupa Birliği serbest pazarına üye.

Ülkenin Euro'ya geçişi için yeşil ışık 2013'ün Haziran ayında verilmişti.

Letonya vatandaşları 1 Ocak'tan itibaren yerel para birimi olan 'lat'ı herhangi bir bedel ödemeden Euro ile değiştirebilecekler.

Her iki para biriminin de yürürlükte olacağı iki haftalık geçiş sürecinin ardından lat yasal ödeme aracı olmaktan çıkacak
 

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