Letonya'dan Batı'ya: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda hızlı bir karşılık vermeye hazırlanın

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Baltık ülkesi ve eski Sovyet cumhuriyeti Letonya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimaline karşılık Batı'nın hızlı bir cevap verebilecek kapasitede olması için şimdiden hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Riga, Baltıklara ABD askerleri ve Patriot hava savunma sistemleri yerleştirilmesi gerektiğini ifade ederken, Rusya'yı gerekirse yaptırım olarak bankacılık sisteminden çıkarmaya ve Kuzey Akım 2 projesine yaptırım uygulanmasına hazırlanılması gerektiğini söyledi.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkēvičs, "Rusya'nın Ukrayna'da kötü bir şey yaparsa NATO ve ABD'nin doğu cephesindeki varlığının artacağını bilmesi gerekiyor" dedi.

Rinkēvičs, Batı'nın ortak kanallardan bu kararları verip, Rusya'nın işgal kararı durumunda hızlıca harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı: "Böylece aylar veya yıllar almaz".

İttifakın üyelerinden olan Letonya'nın bakanı, "Eğer NATO üye ülkelerini koruyamazsa bu sadece askeri ve siyasi bir yenilgi olmaz. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana inşa edilen değerlerin psikolojik çöküşü anlamına gelir" değerlendirmesinde bulundu.