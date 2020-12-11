Letonya basını: Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

'Boş Ev' (Bin-Jip), 'Fedakâr Kız' (Samaria), 'Acı' (Pieta) gibi filmleriyle tanınan Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk'un Letonya'da hayatını kaybettiği iddia edildi.

Letonya basını, bir süredir ülkede bulunan yönetmenin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Sputnik'in aktardığına göre Jurmala şehrinde ev ve oturma izni almak istediği öğrenilen 59 yaşındaki yönetmen, önceden planlanan bir toplantıya gelmeyince arkadaşları endişeye kapıldı ve ülkedeki hastanelerde kendisini aramıştı.

Letonya’nın başkentinde düzenlenen belgesel film festivali ArtDocFest/Riga’nın direktörü Vitaliy Manskiy, Delfi haber portalına demecinde, kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin kurallar nedeniyle yönetmeni arayışlarının uzun zaman aldığını söyledi.