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Spor

Lescott resmen City’de

Manchester City, bir süredir transferini gerçekleştirmek istediği Evertonlı Jeloen Lescott ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

26 Ağustos 2009 03:00


Manchester City, bir süredir transferini gerçekleştirmek istediği Evertonlı Jeloen Lescott ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer döneminde kadrosunu Adebayor, Tevez, Kolo Toure, Santa Cruz ve Barry gibi isimlerle güçlendirdikten sonra sezona da iyi bir başlangıç yapan Manchester City, önemli bir defans oyuncusunu daha kadrosuna kattı.

Chelsea Kaptanı John Terry'den alınan olumsuz yanıt üzerine alternatif olarak düşünülen Everton'la süren uzun pazarlıkların ardından savunma oyuncusu Jeloen Lescott ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

27 yaşındaki futbolcu için ödenecek bonservis bedeli açıklanmazken, menajer Mark Hughes, defansın kalitesini artıracak çok önemli bir transferi gerçekleştirdiklerini vurguladı.

İngiltere Milli Takımı’nda da 7 kez forma giyen Lescott da mutluluğunu, "Bulutların üstünde yürüyor gibiyim" cümlesiyle dile getirdi. Lescott, "Antrenmana çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu kulübün büyük idealleri var ve ben de bunun parçası olmaktan büyük heyecan duyuyorum" dedi.

Futbola Wolwerhampton Wanderers'da başlayan Lescott, 2006'da toplam 5 milyon sterlini bulan bir bedelle Everton'a transfer olmuştu.

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