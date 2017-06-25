L'Equipe: Gomis, Galatasaray'a imzayı attı

Fransız gazetesi L'Equipe, Swansea'nin Fransız forveti Bafetimbi Gomis'in Galatasaray ile üç yıllık sözleşmeye imza attığı ve bonservis bedeli olarak 2,5 milyon euro ödeneceğini iddia etti.

Galatasaray ile prensip anlaşmasına varan ve sarı-kırmızılılar tarafından resmen açıklanması beklenen Bafetimbi Gomis'in dün imza attığı öne sürüldü.

L'Equipe gazetesinin haberine göre; oyuncunun yakın çevresi, Gomis'in geçen sezon kiralık oynadığı Marsilya'dan istediği teklifi alamayınca 31 yaşındaki futbolcu cumartesi günü Galatasaray ile sözleşme imzaladığını aktardı.

2016-2017 sezonunda ligde 20 gol atarak başarılı bir performans sergileyen Fransız futbolcunun üç yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından salı veya çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Swansea ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Gomis'in bonservisi için Galler ekibine 2,5 milyon euro ödendiği öne sürüldü.