T24 LogoT24 Logo
Spor

L'Equipe: Gomis, Galatasaray'a imzayı attı

Fransız futbolcu, geçen sezon Fransa Ligi'nde kiralık oynadığı Marsilya'da 20 gol kaydetti

25 Haziran 2017 19:59

Fransız gazetesi L'Equipe, Swansea'nin Fransız forveti Bafetimbi Gomis'in Galatasaray ile üç yıllık sözleşmeye imza attığı ve bonservis bedeli olarak 2,5 milyon euro ödeneceğini iddia etti.

Galatasaray ile prensip anlaşmasına varan ve sarı-kırmızılılar tarafından resmen açıklanması beklenen Bafetimbi Gomis'in dün imza attığı öne sürüldü.

L'Equipe gazetesinin haberine göre; oyuncunun yakın çevresi, Gomis'in geçen sezon kiralık oynadığı Marsilya'dan istediği teklifi alamayınca 31 yaşındaki futbolcu cumartesi günü Galatasaray ile sözleşme imzaladığını aktardı.

2016-2017 sezonunda ligde 20 gol atarak başarılı bir performans sergileyen Fransız futbolcunun üç yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından salı veya çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Swansea ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Gomis'in bonservisi için Galler ekibine 2,5 milyon euro ödendiği öne sürüldü.

ETİKETLER

Bafetimbi GomisGalatasarayimzaattıkapgeldiforvetaldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24