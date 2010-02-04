'Lepiska saç' davasında beraat kararı

T24-Bakan Egemen Bağış'a "Lepiska Saçlı" dediği için Bağış tarafından mahkemeye verilen gazeteci yazar beraat etti.







Sözcü Gazetesi köşe yazarı Mehmet Türker, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış hakkında KKTC'deki görevi nedeniyle yazdığı 21 Nisan 2009 tarihli köşe yazısında "lepiska saçlı Egemen" deyince soluğu adliyede aldı.



Egemen Bağış bu ifadenin "yayın yoluyla hakaret" içerdiğini belirterek şikayetçi oldu.



Küçükçekmece 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Sözcü Gazetesi ve köşe yazarı Mehmet Türker'in avukatı İsmail Yılmaz "Yazının amacı hükümetin dış politikasını eleştirmektir.Şikayetçinin yazıda kısa bir bölümde ismi geçmiştir.Ayrıca kullanılan kelime de yazıda kullanıldığı yer itibariyle hakaret içeren bir söz değildir" şeklinde savunma yaptı.



Yılmaz "lepiska saçın" uzun, sarı ve yumuşak saç anlamı içerdiğini belirterek beraat talebinde bulundu.



Mahkeme hakimi de savunmanın talebini yerinde görerek hakaret kastı oluşmadığından Sözcü Gazetesi köşe yazarı Mehmet Türker'in beraatine karar verdi.

