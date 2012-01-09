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Dünya

Leopar adamın kafa derisini yüzdü

Aç kaldığı için kent merkezine inen Leopar saldırdığı adamın kafa derisini bir pençede kopardı.

09 Ocak 2012 02:00


T24 - Aç kaldığı için kent merkezine inen Leopar saldırdığı adamın kafa derisini bir pençede kopardı.

Leopar adamın kafa derisini yüzdü

Hindistan’ın Guwahati kentinde aç kalan bir leopar kent merkezine inince büyük bir faciaya neden oldu. Leopar önce bir eve girerek, bir adamı pençeleriyle etkisiz hale getirdi. Adı açıklanmayan adam eliyle ittirdi ancak leopar hamle yaparak kafasının üst derisini kopardı.

Bu sırada ev halkından biri bu korkunç görüntüleri telefonuyla görüntüledi. Adam hastaneye kaldırılırken, sokağa kaçan leopar 3 kişiyi daha yaraladı. Mahalle halkı ellerindeki demir çubuklarla leoparı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Sonunda bir veteriner bayıltıcı iğneyle leopara müdahale etmeyi başardı. Leopar daha sonra şehirdeki hayvanat bahçesine götürüldü. Saldırıya uğrayan 4 kişi tedavi altına alındı.


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