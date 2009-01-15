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Spor

Leonardo'da sona doğru

Trabzonspor kadrosuna katmak istediği Ajax'ın Brezilyalı sol kanat oyuncusu Leonardo'nun transferinde sona yaklaştı.

15 Ocak 2009 02:00


Trabzonspor kadrosuna katmak istediği Ajax'ın Brezilyalı sol kanat oyuncusu Leonardo'nun transferinde sona yaklaştı. Bordo-mavililerin bu oyuncuyu Trabzon'a gelmeye ikna ettiği öğrenildi.

Eski futbolcusu Şota'nın önerisiyle Ajax'ta forma giyen Brezilyalı sol kanat oyuncusu Leonardo ile temasa geçen Trabzonspor'un, bu futbolcuyla büyük ölçüde anlaştığı belirtiliyor.

Transfer için Hollanda'da bulunan genel sayman Mahmut Aksu'nun, 25 yaşındaki futbolcuyu Trabzon'a gelmeye ikna ettiği, Ajax Kulüb ile de bonservis konusunda pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.

Yönetimden tam yetki alarak Hollanda'ya giden Aksu'nun, bu transferin gerçekleşmemesi durumunda, alternatif isimlere yöneleceği öğrenildi.

Transfer çalışmalarına değinen Trabzonspor Başkanı Sadri Şener de, devre arasında oyuncu almanın çok daha zor olduğunu, ancak kısa süre içerisinde belirledikleri bazı isimlere imza attırabileceklerini söyledi.

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