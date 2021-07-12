Leonardo Bonucci, final maçında hem Avrupa Şampiyonası hem de İtalya futbol tarihine geçti

EURO 2020 finalinde İngiltere'yi penaltılarla mağlup ederek 53 yıl aradan sonra yeniden Avrupa Şampiyonu olan İtalya'da Leonardo Bonucci tarih yazdı.

İtalya Milli Takımı’nın tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci, kupayı kazandıkları maçın normal süresinde İngiltere ağlarına bıraktığı golle hem Avrupa Şampiyonası hem de İtalya tarihine geçti. EURO 2020 finalinde İngiltere karşısında İtalya’ya beraberliği getiren ve maçı penaltılara taşıyan Leonardo Bonucci, iki farklı alanda turnuva tarihine geçmeyi başardı.

Finalde gol atan en yaşlı futbolcu

Karşılaşmanın 67. dakikasında İngiltere ceza sahasında oluşan karambolde topu ağlarla buluşturan Bonucci büyük sevinç yaşarken hem turnuva hem de İtalya tarihindeki yerini aldı. Bonucci, 34 yaş 71 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu olurken, Marco Materazzi’den sonra İtalya Milli Takımı’nın bir finalde gol atan ikinci savunma oyuncusu oldu.

Buffon'u geride bıraktı

34 yaşındaki savunmacı aynı zamanda, final maçında da sahaya ilk 11’de çıktı ve Buffon’u geride bırakarak İtalya’nın Avrupa Futbol Şampiyonları tarihinde en çok maça çıkan oyuncusu oldu.

"Kupa Roma’ya gidiyor, onlar burada kalacak sandı"

İtalya defansının kemik isimlerinden biri olan Leonardo Bonucci maçın ardından yaptığı açıklamada, ”Tarihi bir gol, rüyalarımız gerçek oldu. Tüm başarı hocamızın ve takımın. İlk günden bu yana inandık. Adım adım ilerledik ve bugün pastanın üstündeki kremayı koyduk. 58 bin insanın önünde kazanmak çok özel. Kupa Roma’ya gidiyor, onlar burada kalacak sandı, İngilizler adına üzgünüm. İtalya bir kez daha ders verdi” ifadelerini kullandı.