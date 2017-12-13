Leonard'ın dönüşü galibiyete yetmedi

NBA'de San Antonio Spurs'ün All-Star forveti Kawhi Leonard, ayak bileğinden sakatlandığı geçen sezonun Batı Konferansı finali ilk maçından sonra ilk kez parkeye adım attı. Spurs, Dallas Mavericks karşısında 95-89 mağlup oldu.

Leonard, Spurs'ün 95-89 kaybettiği mücadelede 15 dakika süre aldı ve 13 sayı, 6 ribaunt üretti. Spurs'te LaMarcus Aldridge 23 sayı, 13 ribaunt ve Rudy Gay 21 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

Ev sahibi Mavericks'i galibiyete, 17 sayı atan Harrison Barnes, 16'şar sayı kaydeden Yogi Ferrell, Wesley Matthews, J.J. Barea ve 12 sayı, 12 ribauntla double-double yapan Dwight Powell taşıdı.