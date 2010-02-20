Leo İspanya'yı çıldırttı

T24 - Atletico Madrid’in beğenmeyip gözden çıkardığı Arjantinli file bekçisinin sarı kırmızılı takımdaki mükemmel performansı İspanya medyasını şaşırttı.



Avrupa Ligi’nde 1-1’lik beraberlikle sonuçlanan Atletico Madrid-Galatasaray maçının İspanyol basınındaki yankıları sürüyor. Takımımızın en iyilerini kaleci Leo Franco ve golün sahibi Keita olarak gösteren İspanyollar, önemli kurtarışlar yapan A.Madrid’in eski file bekçisi için “Leo Franco’nun tatlı intikamı” yorumunu yaptı.





Gol atmak şart



Madrid’de beğenilmeyerek gözden çıkarılan ve G.Saray ile anlaşan kaleciyi sahanın en iyisi seçen AS gazetesi, “Leo, olağanüstü güzel bir dönüş yaptı ve gece boyunca Galatasaray’ı korudu” ifadesini kullandı.



İstanbul’da oynanacak rövanşda “gol atmak şart oldu” görüşü üzerinde birleşen basında, “Eğer Atletico bu turnuvada yoluna devam etmek istiyorsa, en zorunu yapmak ve Ali Sami Yen cehenneminde acı çekmek zorunda” diye yorum yapıldı.





De Gea’yı sordular



Gazeteler ayrıca, De Gea’nın yerine oyuna giren kaleci Asenjo’nun geç çıkışıyla “Galatasaray’a beraberliği hediye ettiğini” yazarak, kendi kalecilerini eleştirmekten de geri kalmadı.

Öte yandan maç sonu eski takımının soyunma odasına giden Leo Franco’ya, Galatasaraylı futbolcular çıkana kadar başarılı bir performans gösteren De Gea’nın sakatlık durumunu ve rövanşta onun mu yoksa Asenjo’nun mu oynayacağını sordular. Bu durum esprilere neden olurken, asıl kaleci De Gea’nın rövanşa yetişebileceği öğrenildi.





Atleticolular ne dedi





Reyes: Kazanmalıyız



Aslında maça çok iyi başlamıştık. 1-0’dan sonra farkı daha da artırabilirdik. Ama bu sonuç, bizim işimizi çok zorlaştırdı. Şimdi İstanbul’a gidip kalan 90 dakikada ne yapıp edip kazanmalıyız. İşi şansa bırakmamak için galip gelmemiz şart.





Salvio: Çok zor olacak



Rövanş karşılaşması her iki takım için de çok zor geçecek. İkinci 90 dakikada çok ilginç şeyler olabilir. İstanbul bizim için cehennem olur mu olmaz mı bilemem. Fakat biz orada iyi bir maç çıkartıp turu geçen takım olmak istiyoruz.





Ujfalusi: Türkler ateşli



Türkler futbolda çok ateşliler ve rövanş İstanbul’da sert bir karşılaşma olacak. Ama kazanmak istiyoruz. Amacımız İstanbul’a gidip turu geçmek. 2-2’lik beraberlik de bize yarar. Avrupa Ligi’ni bir kenara atamayız, çünkü çok iyi bir turnuva.





Flores: Yorgun düştük



Aldığımız 1-1’lik skor İstanbul’daki maçı zorlaştırdı. Bu noktada şanslar yüzde 50-50 oldu diyebilirim. Geçtiğimiz hafta ligde ve kupada arka arkaya çok maç oynadık. Bu da futbolcularımızı yordu. G.Saray maçının 2. yarısında sıkıntı çektik.







