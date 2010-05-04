Leo Franco'nun sözleşmesi feshedildi

T24 - Galatasaray Kulübü, Arjantinli file bekçisi Leo Franco ile olan sözleşmesini feshetti.



Sezon başında İspanya'nın Atletico Madrid kulübünden bedelsiz transfer edilen ve gösterdiği kötü performans nedeniyle Sarı-kırmızılı yönetimin sezonun ikinci yarısında gözden çıkardığı kaleci Leo Franco ile yollar resmen ayrıldı.





Polat: Bonservis bedeli istemeyeceğiz



Sarı kırmızılı kulübün başkanı Adnan Polat, bugün yaptığı açıklamada Arjantinli kaleci ile yollarını ayırdıklarını belirterek, "Leo Franco ile olan sözleşmemizi feshettik. Kendisiyle karşılıklı olarak anlaştık, kulüp bulduğu takdirde bonservis bedeli istemeyeceğiz" dedi.





Önümüzdeki sezon Galatasaray’ın kalecilerinin Aykut, Ufuk ve genç Emirhan olacağının altını çizen Polat, "Leo Franco’nun takımda kalması hem onun, hem de bizim hayrımıza olmayacak. Bu durum ona da tebliğ edildi zaten" ifadelerini kullandı.



Kaleci Aykut ile 2 hafta önce görüştüğünü kaydeden Polat, "Sanırım geçen hafta sözleşmesini de imzaladı. Önümüzdeki dönemlerdeki kalecilerimiz Aykut, Ufuk ve Emirhan olacak" şeklinde konuştu.



Leo Franco, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta Selçuk'tan yediği hatalı golün ardından bir daha forma şansı bulamamıştı.







