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Spor

'Leo Franco ve Carrusca'nın sözleşmeleri feshedildi'

Galatasaray, Arjantinli oyuncuları kaleci Leo Franco ile Adrian Carrusca'nın sözleşmelerinin fesih edildiğini duyurdu.

18 Temmuz 2010 03:00

T24 - Galatasaray, 2009-2010 sezonu başında Atletico Madrid'ten transfer ettiği kaleci Leo Franco ve Adrian Carrsuca'nın sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Arjantinli oyuncuları kaleci Leo Franco ile Adrian Carrusca'nın sözleşmelerinin fesih edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcularımızdan Leonardo Neoren Franco ve Marcelo Adrian Carrusca'nın sözleşmeleri, oyuncularla yapılan karşılıklı anlaşma sonucu fesih edilmiştir'' denildi. Geçen sezon takıma dahil olan ve Fenerbahçe derbisinde yediği hatalı golle gözden düşen Franco'nun Galatasaray defteri böylece kapanırken, 2006 yılında gelecek vaat eden bir isim olarak sarı-kırmızılı takıma gelen, ancak sergilediği performansla göz dolduramayan bir diğer Arjantinli isim Carrusca ise son iki sezonda Meksika'nın Cruz Azul ile Arjantin'in Estudiantes ekiplerinde kiralık olarak forma giymişti.


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