Leo Franco: Atletico Madrid favori

T24 - Galatasaray’ın Arjantinli kalecisi Leo Franco, UEFA Avrupa Ligi 2. turunda eşleştikleri Atletico Madrid’in favori olduğunu söyledi.



İspanyol spor gazetesi Marca’da bugün yayımlanan röportajında Leo Franco, "Bence Atletico favori. Biz tecrübeli bir takımız ve elbette ki turu geçme olasılığımız var ama onların daha önde olduğunu sanıyorum. Çok önemli silahlara sahip futbolcuları olan bir takım" değerlendirmesinde bulundu.



Galatasaray’a gelmeden önce 5 sezon forma giydiği Atletico Madrid’i çok iyi tanıyan Franco, şu anda kötü bir dönemden geçse de Atleticolu futbolcuların ve teknik direktörün bu krizden çıkacaklarını ifade etti.



"Olmak istediği yerde bulunduğunu, Galatasaray’da olmaktan pişman olmadığını" dile getiren 32 yaşındaki Arjantinli kaleci, "Kulüp felsefesi ve grup ruhu var. Bu benim çok ilgimi çekti. Basit bir takım gibi değil bir kulüp gibi yaşanıyor. Bunun dışında her an her şeyi yapabilecek futbolcularımız var, Kewell, Elano, Keita veya Baros gibi. Baros eğer şubatta formunu yakalamış olursa bizim için çok olumlu olur" dedi.



Galatasaray’ın Hollandalı teknik direktörü Frank Rijkaard’ı "olağanüstü biri" olarak tanımlayan Leo Franco, "Olumlu anlamda, basit biri. Basit şeyler yapan bir teknik direktör. Sadece futbol ve futbolu ilgilendiren şeyleri düşünüyor" değerlendirmesini yaptı.

Belki de İstanbul hakkında yanlış düşüncelere sahibiz



Leo Franco, İstanbul’daki hayatından da şöyle bahsetti: "Alışkanlıklar, kültürler değişti ama istediğimiz buydu. Çok şey öğrenmeye gayret gösteriyoruz ve kültürel olarak çok açık olan bir ülkede farklı dillerin konuşulmasının zevkini çıkartıyoruz. Kültürel olarak, heyecan, düşünme tarzı gibi en az 10 farklı sebep sayabilirim. Belki de İstanbul hakkında yanlış düşüncelere sahibiz. Dünyanın büyük şehirleri arasında kalıcı olacak bir şehir."