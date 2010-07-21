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Spor

LEO FRANCO 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI MADRİD (A.A)

21 Temmuz 2010 01:01

-LEO FRANCO 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI MADRİD (A.A) - 20.07.2010 - Galatasaray'da bir sezon forma giydikten sonra İspanya'nın Real Zaragoza takımına transfer olan Arjantinli kaleci Leo Franco, "Sportif anlamda çok güzel bir sezon geçti, üstelik Galatasaray mükemmel bir kulüp, ama kişisel olarak kolay bir yıl olmadı" dedi. Real Zaragoza ile iki yıllık sözleşme imzalayan Franco, bugün basına ve taraftara tanıtıldı. 33 yaşındaki tecrübeli kaleci "kişisel sebeplerden" dolayı İspanya'ya geri döndüğünü ifade etti. Real Zaragoza'da uyum problemi yaşamayacağını, çünkü uzun yıllar İspanya'da oynadığını kaydeden Leo Franco, "Bu zamana kadar olduğum takımlardaki gibi aynı şekilde çalışkan, tecrübeli ve profesyonel bir şekilde hareket etmeye çalışacağım" şeklinde konuştu. 

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