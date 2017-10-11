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Spor

Lens'ten Robben'e veda

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, İsveç'i 2-0 yendikleri maçtan sonra milli takımı bıraktığını açıklayan Arjen Robben'e veda etti

11 Ekim 2017 20:04

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş\'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, İsveç\'i 2-0 yendikleri maçtan sonra milli takımı bıraktığını açıklayan Arjen Robben\'e veda etti.
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu son maçında İsveç\'i 2-0 yenmesine rağmen Dünya Kupası\'na gidemeyen Hollanda\'da takımın yıldız oyuncusu Arjen Robben milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Bunun üstüne Beşiktaş\'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, milli takımdan arkadaşı olan Robben\'e veda etti.
Hollandalı yıldız oyuncu sosyal medya hesabından Robben ile olan fotoğrafının altına, \"Müthiş geçen yıllar için teşekkürler. Umarım kulübünle daha güzel günler geçirirsin\" notunu düştü.

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