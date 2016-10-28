Lens'in fiyatı el yaktı

Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Sunderland'den transfer edilen Jeremain Lens'in bonservisi için harekete geçen Fenerbahçe, hayal kırıklığına uğradı.

Dick Advocaat, ligin başlamasına 1 hafta kala takımın başına geçmişti. Tecrübeli teknik adamın yönetimden istediği tek transfer, vatandaşı ve eski öğrencisi Jeremaine Lens olmuştu.



Fanatik'in haberine göre; 29 yaşındaki futbolcu, Sunderland’den 1 yıllığına kiralandı ve kısa sürede kalitesini konuşturdu. Fenerbahçe, onun oynamadığı maçlarda galibiyet yüzü göremedi.



Lens, ligde 4 karşılaşmada yaptığı 5 asistle bu alanda zirvede yer aldı. Taraftarın sevgilisi haline gelen Hollandalı futbolcunun bonservisi için yönetim ilk girişimini yaptı ancak Sunderland’in yanıtı pek de beklendiği gibi olmadı.

11 milyon Euro çok geldi

29 yaşındaki futbolcunun üst düzey performansı, pazarlık masasında yönetimin en büyük sorunu oldu. İngiliz yöneticiler, Lens için 2015’te Dinamo Kiev’e 11 milyon Euro (37 milyon TL) ödediklerini dile getirerek, “Geçen sezon kötüydü ancak bu sene formunu yakaladı. Sizin için önemli bir oyuncu oldu. Eğer onun için ödediğimiz bonservis bedelini verirseniz, size satabiliriz” sözleriyle taleplerini iletti.

UEFA’nın takibi altında olan Fenerbahçe için bu rakam oldukça yüksek. Bu nedenle yönetim, Jeremain Lens’in bonservisini alma operasyonunu şimdilik rafa kaldırdı.