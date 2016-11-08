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Spor

Lens kararını verdi

Lens'in Fenerbahçe formasıyla 8 maçta 2 gol ve 5 asisti bulunuyor

08 Kasım 2016 20:47

Fenerbahçe'nin sezon başı Premier Lig ekiplerinden Sunderland'den kiraladığı Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, kariyerine sarı lacivertli kulüpte devam etmek istediğini açıkladı.

Lens, Hollanda'nın Voetball International dergisine yaptığı açıklamada, "Sunderland'de mutlu değildim. Fenerbahçe'de arkadaşlar edindim. Takım arkadaşlarımla ilişkilerim çok iyi. Kendimi Sunderland'e ait hissetmiyorum. Fenerbahçe de isterse kalmak istiyorum" diye konuştu.

Sergilediği futbolla Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Danny Blind'in de dikkatini çeken 28 yaşındaki futbolcu, bir yılı aşkın sürenin ardından kadroya çağrılmıştı.

2015-16 sezonunda Sunderland'de çıktığı 24 karşılaşmada 4 gol ve 3 asist üreten Lens'in, Fenerbahçe formasıyla 8 maçta 2 gol ve 5 asisti bulunuyor.

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