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Spor

Lens hakkında çıkan haberlere cevap verdi 

"Her zaman severek oynayacağım" İSTANBUL-(DHA) Beşiktaş’ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak bir  sosyal medya hesabından açıklama yaptı

29 Ekim 2017 16:49

\"Her zaman severek oynayacağım\"

İSTANBUL-(DHA) Beşiktaş’ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak bir  sosyal medya hesabından açıklama yaptı.  Siyah-beyazlı futbolcu, “Söylentileri duydum. Herkesin bilmesini isterim ki severek oynamaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.
Dün akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında teknik direktör Şenol Güneş’in Lens’i oyuna almak istediği ve Hollandalı futbolcunun oyuna girmek istemediği iddia edilmişti.

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