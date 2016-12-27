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Spor

Lens: Fenerbahçe'de oynamaktan keyif alıyorum

"Taraftarların desteğini hissediyorum"

27 Aralık 2016 01:30

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta 1 gol 1 asistle oynayan Jeremain Lens, ayrılacağı yönündeki iddialara ilişkin olarak "Geleceğimin nasıl olacağı bana bağlı değil. Tek söyleyebileceğim, Fenerbahçe'de geçirdiğim zamandan büyük keyif alıyorum" dedi.

Maçtan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lens'in açıklamaları şöyle:

"Taraftarların desteğini hissediyorum. Sunderland'de zorlu bir dönemden sonra buraya gelmiştim. Geleceğimin nasıl olacağı bana bağlı değil. Ben Fenerbahçe'de çok mutluyum. Önümüzde 2. yarı var. Umarım daha fazla gol atabilir, daha fazla asist yapabilirim. Sonuna kadar mücadelemizi verelim. Sezon sonunda neler olacağını görürüz."

Sow da attığı golde asisti yapan Lens'ten övgüyle bahsederek "Bu akşam kazanmalıydık, çünkü rakipler kazandı, 3 puan almak mecburiyetindeydik. Herkes mutlu. Lens gibi paslar veren birisi ile oynamak süper bir durum. Bir hücum oyuncusu daha iyisini bekleyemez zaten." diye konuştu.

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