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Spor

Lens: Beşiktaş benimle ilgileniyor; Fenerbahçe'de kalmak isterim

"Beni isteyen birçok kulüp var. Ne olacağını göreceğiz"

08 Haziran 2017 14:30

Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan ve çıktığı 41 maçta 5 gol 21 asist yapan Jeremain Lens, Beşiktaş'ın ilgisinden haberdar olduğunu ancak Fenerbahçe'de devam etmek istediğini söyledi.

Bonservisi İngiltere'nin Sunderland takımında bulunan 29 yaşındaki oyuncu, Hollanda Milli Takım kampında FOX Sports'a verdiği demeçte kendisiyle ilgilenen birçok kulüp olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'de devam etmek isterim. Kulübün de bana ilgisi var, beni tekrar almak istiyorlar. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz" ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ın da kendisi ile ilgilendiği hatırlatılan Hollandalı yıldız, "Beşiktaş ile ilgili de bir durum var. Transferimin sonlandırılması için bekleyeceğiz. Sadece onlar değil, benimle ilgilenen birçok takım daha var. Ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

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