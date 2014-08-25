Lennon'ın katiline 'şartlı tahliye' reddi

Beatles'in efsane üyesi John Lennon’u 1980’de öldüren Mark Chapman’ın şartlı tahliye talebi reddedildi. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Chapman, iki yıl sonra tekrar başvuru yapabilecek.



Efsane müzisyen John Lennon’ı silahla vurarak öldüren Mark Chapman, 1980’de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Geçenlerde şartlı tahliye talebinde bulunan Chapman’a, komisyondan veto çıktı. Komisyon Chapman’a, “Sizin dışarı çıkmanız toplumun refahı açısında uygun değil. Lehinizde şartlı tahliye kararı verirsek, toplum, yasalara karşı saygısını yitirebilir” ifadelerinin yer aldığı bir cevap yazdı.

Chapman eğer isterse iki yıl sonra tekrar tahliye için talepte bulunabilecek.