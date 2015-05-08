Lenin’in gençlik aşkının fotoğrafı bulundu

Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin’in Sibirya’da sürgünde tanışıp, aşk yaşadığı aynı örgüt militanı Apolinara Yakupova’nın fotoğrafı bir İngiliz uzman tarafından bulundu.

Lenin’in 1898 yılında Rusya İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği üyesi iken Sibirya’da sürgünde tanışıp, arkadaşlık yaptığı aynı örgüt militanı Apolinara Yakupova’nın fotoğrafı Moskova’da araştırmalar yapan bir İngiliz uzman tarafından ortaya çıkarıldı.

Serbestiyet'te yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre Yakupova ve kocası 1902 ila 1911 yılları arasında Lenin ve karısı Nadejda Krupskaya ile İngiltere’de ailecek sık sık görüşüyorlardı.

Araştırmacılara göre Lenin çifti ile Yakupova ve kocası arasında fraksiyon ayrılığı yaşanmış, Rusya’ya kesin dönüş yapan Apolinara orada kaybolmuş. Krupskaya, bu yakın dostu için ‘kara toprağın gücü’ sıfatını kullanırmış.