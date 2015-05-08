T24 LogoT24 Logo
Dünya

Lenin’in gençlik aşkının fotoğrafı bulundu

Lenin'in Sibirya'da sürgünde tanışıp, aşk yaşadığı Apolinara Yakupova’nın fotoğrafı ortaya çıktı

08 Mayıs 2015 13:40

Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin’in Sibirya’da sürgünde tanışıp, aşk yaşadığı aynı örgüt militanı Apolinara Yakupova’nın fotoğrafı bir İngiliz uzman tarafından bulundu.

Lenin’in 1898 yılında Rusya İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği üyesi iken Sibirya’da sürgünde tanışıp, arkadaşlık yaptığı aynı örgüt militanı Apolinara Yakupova’nın fotoğrafı Moskova’da araştırmalar yapan bir İngiliz uzman tarafından ortaya çıkarıldı.

Serbestiyet'te yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre Yakupova ve kocası 1902 ila 1911 yılları arasında Lenin ve karısı Nadejda Krupskaya ile İngiltere’de ailecek sık sık görüşüyorlardı.

Araştırmacılara göre Lenin çifti ile Yakupova ve kocası arasında fraksiyon ayrılığı yaşanmış, Rusya’ya kesin dönüş yapan Apolinara orada kaybolmuş. Krupskaya, bu yakın dostu için ‘kara toprağın gücü’ sıfatını kullanırmış.

ETİKETLER

leningençlik aşkıfotoğrafapolinara yakupova

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24