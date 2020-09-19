Lenin'in naaşını almak için ABD'de 50 milyon dolar toplandı!

ABD'li performans sanatçısı David Datuna, Sovyetler Birliği ve Bolşevik Devrimi lideri Vladimir Lenin'in mumyalanmış cesetini satın alıp ABD'ye getirmek için 50 milyon dolar topladığını açıkladı.

David Datuna, Lenin’in mozolesinin bir kopyasının Washington’da yapılması için Lenin’in naaşının Rusya’dan satın alınmasını teklif etmişti.

Bir günde onlarca yatırım projesi aldığını anlatan Datuna, projenin şu ana kadar en az 50 milyon dolar topladığını belirterek, "Proje, bazı Rus politikacıların olumsuz tepkisine rağmen hem ABD'li hem de Rus vatandaşlardan destek gördü" ifadesini kullandı.

Washington’da Lenin’in mozolesini açma projesinin anlamının, ABD’de önemli değişiklikler ve Amerikan toplumunun sosyal-komünist dönüşümlere doğru genel harekette saklı olduğunu belirten performans sanatçısı, yeni mozolenin özellikle başkanlık seçimi öncesinde talebi yüksek olan değişimin sembolü haline gelebileceğini söyledi.

Rusya Komünist Partisi lideri Gennadiy Zyuganov, bu teklife yanıt olarak vatanı, tarihi ve liderlerini sadece hainlerin sattığını söylemişti.

Gürcistan doğumlu Datuna geçen aralık ayında Art Basel'de Maruizio Cattelan'ın 123 bin dolarlık eserini yedikten sonra dünya basınında kendine yer bulmuştu. "Komedyen" isimli eser, duvara yapıştırılmış bir muz kabuğuydu.