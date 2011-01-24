Lenin gömülmeli mi sergilenmeli mi?

T24 - Rusya, 1924’ten beri Kızılmeydan’da sergilenen Lenin’in naaşını toprağa verip vermemeyi tartışıyor.







Lenin’in ölümünden sonra mumyalanan naaşı halen Kızılmeydan’da bulunuyor. Naaşın toprağa verilmesiyle ilgili tartışmalar her yıl, Bolşevik Lider’in ölüm günü olan 21 Ocak’ta (1924) gündeme geliyor.

Bu tartışmalaraın son örneği Kremlin yanlısı Birleşik Rusya Partisi'nin (BRP) internet üzerinde başlattığı oylama.

BRP tarafından hazırlanan "http://www.goodbyelenin.ru" (güle güle Lenin) adresli internet sitesinde Lenin'in gömülmesini isteyenler "Da" (Evet), gömülmesini istemeyenler ise "HET" (Hayır) seçeneğini işaretleyip oylamaya katılıyorlar.



Evetler önde

Ankete şimdiye kadar katılan 259 bin 294 kişiden 180 bin 811 kişi "Evet" (yüzde 69,73), 78 bin 83 kişi de "Hayır" (yüzde 30,27) oyu kullandı.

Rus hükümetinin BRP'nin anket sonucuna göre naaşı gömüp gömmeyeceği konusunda açıklama yapılmazken, Rusya Başbakanı Vladimir Putin daha önce söz konusu tartışmalara, "Bu konudaki nihai kararı Rus halkı verecek" yanıtını vermişti.



Komünistler tepkili

Ankete ve çıkan sonuçlara büyük tepki gösteren Komünist Parti yetkilileri, "BRP ankette teknik hile yapıyor. Lenin hakkında Rusya halkının ne düşündüğü böyle basit bir anketle değil, işinin ehli olanların yapacağı sosyolojik araştırmalarla belirlenebilir" diyor.

BRP üyesi milletvekili Vladimir Medinski, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da geçen cuma yaptığı açıklamada, Lenin'in naaşının toprağa verilmesi gerektiğini gündeme getirerek, "Herkes biliyor ki Lenin, kendisi için anıt mezar yapılmasını istemezdi. Yakın akrabaları olan ablası ve ağabeyi kesinlikle karşı

çıkıyorlardı. Onlar Lenin'i St. Petesburg'da annesinin yanı başına defnetmeyi planlıyorlardı" ifadesini kullanmıştı.

Medinski, Lenin'in tartışmalı bir siyasi figür olduğunu, bu yüzden ülkenin tam merkezinde yer alan bir anıt mezarda bulunmasının "çok saçma" olduğunu belirterek, "Üstelik uzmanlar anıt mezarda Lenin'in bedeninin sadece yüzde 10'unun kaldığını biliyorlar. Diğer parçaları çoktan atıldı veya değiştirildi" demişti.

Rusya Komünist Partisi milletvekili Viktor Ilyuhin de yaptığı açıklamada, BRP'nin bu girişiminin iktidar tarafından sipariş edildiğini belirterek, "Rusya'da hayat pahalılığı her geçen gün artmakta ve bu yüzden de toplumdaki protestolar yükselmekte. Birleşik Rusya ve sağcılar tarafından getirilen bu teklifi anlayamadım. Sanki yapacak başka iş bulamıyorlar gibiler" dedi.

Ilyuhin, Lenin'in naaşının toprağa verilmesiyle ilgili konunun zamanının henüz gelmediğini belirterek, "Çünkü onu gömmekle, pahalı ekmek, kreşlerin eksikliği gibi çok sayıda sorunun çözümü sağlanmayacak" diye konuştu.

Aşırı milliyetçi Liberal Demokrat Parti (LDP) milletvekili Igor Lebedev de Lenin'in insani ve Ortodoks dini açısından gömülmesi gerektiğini belirterek, "LDP, 20 yıldır tarihi değerini göz önünde bulundurmadan Lenin'in cesedinin gömülmesi gerektiğini söylüyor. Insani ve Ortodoks düşüncelerden dolayı ceset toprağa gömülmeli. Sovyetler Birliği'nin sembolü olan Lenin'in anıtı şimdiki devlete yakışmıyor" dedi.