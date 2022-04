Lenf kanserini yenmişti; Fenerbahçe'ye verilen kırmızı kart sonrası kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti!

İzmit'te Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması sırasında İrfan Can Kahveci'ye verilen kırmıza karta sinirlenip, odasına geçtikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki Ahmet Özdemir'in babası Salih Özdemir, "Fenerbahçe hem kırmızı kart yedi hem de üzerine gol yiyince aşırı şekilde hiddetlendi. 1-2 dakika oturduktan sonra hiçbir şey söylemeden kendi odasına gitti. Annesi durumu fark edip, 'Oğlum ne oldu?' diye soruyor. 'Anne kalbim sıkıştı, nefes alamıyorum' dediği anda yere düştü" dedi.



Alikahya Fatih Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, Ahmet Özdemir, evinde ailesi ile birlikte Fenerbahçe-Trabzonspor maçını seyretmeye başladı.



İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe taraftarı Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart göstermesine ve ardından takımının yediği gole sinirlendi. Daha sonra odasına çekilen Ahmet Özdemir, burada yere yığıldı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Özdemir'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Özdemir, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

"7 kez kemoterapi gördü, kanseri yendi"

Oğlu Ahmet'in daha önce lenf kanserini yendiğini belirten Salih Özdemir, şöyle konuştu:



"7 defa kemoterapi gördü ve sonrasında nakil yapıldı. Tedavisinin ardından 1 defa da bağırsak düğümlenmesi geçirmişti ama sağlığı düzelmişti. Hastalığı yendi. Dün akşam hiçbir sıkıntısı yoktu, maç izliyorduk.



Oğlum koyu Fenerbahçeli. Oğlum, Fenerbahçe hem kırmızı kart yedi hem de üzerine gol yiyince aşırı şekilde hiddetlendi. 1-2 dakika oturduktan sonra hiçbir şey söylemeden kendi odasına gitti. Annesi durumu fark edip, 'Oğlum ne oldu?' diye soruyor. 'Anne kalbim sıkıştı, nefes alamıyorum' dediği anda yere düştü."

"Bir kez Şükrü Saraçoğlu'na gideyim diye bana yalvardı"

Hemen oğlunu hastaneye kaldırdıklarını vurgulayan Salih Özdemir "Maalesef, hayatını kaybetti. Yıllar önce dalağını almak için hastaneye götürmüştük. Orada sıra beklerken Ahmet bana yalvardı 'Baba ne olur? Bir sefer Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na gideyim' diye söyledi. Ben de enfeksiyon tehlikesi olduğunu söyleyip, müsaade etmiyordum. O kadar büyük Fenerbahçeliydi. Lig maçlarının tamamını izliyordu" dedi.



Diğer yandan Ahmet Özdemir'in cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.