Lena Erdil, rüzgar sörfünde ikinci oldu

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye\'yi rüzgar sörfünde başarıyla temsil eden Lena Aylin Erdil, PWA Rüzgar Sörfü Dünya Kupası\'nda Japonya\'nın ardından Güney Kore\'de de önemli bir başarıya imza atarak Kadınlar Slalom dalında ikinci oldu. Dünya Şampiyonu Red Bull sporcusu, PWA Rüzgar Sörfü Dünya Kupası\'nın ikinci ayağı olan Güney Kore\'de Kadınlar Slalom dalında önemli bir başarıya imza atttı. Japonya\'da düzenlenen ilk ayakta da ikincilik elde eden Erdil, 13-20 Haziran\'da Portekiz\'de düzenlenecek şampiyonanın üçüncü ve son ayağında da başarılı olmak istiyor.

DÜNYANIN EN HIZLILARINDAN BİRİ

2016 yılında IFCA Dünya Şampiyonluğu, PWA Vice Worldchampion ve Türkiye Şampiyonluğu kazanan, 2017 yılında da Türkiye Şampiyonluğu\'nu tekrarlayan Lena Erdil, kazandığı başarılarla rüzgar sörfü dalında dünyanın en hızlı kadınlarından biri olarak gösteriliyor.

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