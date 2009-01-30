Lena Dünya Şampiyonu

Türk sporcu Lena Aylin Erdil'in, Profesyonel Windsurf Birliği'nce düzenlenen "2008 Dünya Windsurf Slalom Kupası"nda dünya şampiyonu olduğu bildirildi.



Bodrum'un Ortakent Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yarışmanın 5–10 Ocak 2009 tarihlerinde, Güney Afrika'nın Cape Town kentinde gerçekleşen 5. Ayak yarışları ile tamamlandığı belirtildi. 5. Ayak sonunda yapılan değerlendirmede 19 yaşındaki Türk kızı Lena Aylin Erdil'in dünya şampiyonu olduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:



"Aylin, bu beş yarışın tamamına katılan tek sporcu oldu ve aldığı sonuçların toplamı dünya birinciliğini getirdi. Lena Aylin Erdil'e, 2008'de, Ortakent-Yahşi Belediye Başkanı Mehmet Kocadon destek verdi; THY uçak biletlerini karşıladı. Aylin'in en büyük dileği, sponsorların çoğalması ve üzerindeki yükü hafifletmesi.



Erdil'in dünya birinciliği, Türkiye'nin tanıtımı için de oldukça önemli."Ortakent-Yahşi Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise yaptığı açıklamada, Erdil'in, Türk gençlerinin imkân sağlandığı takdirde neleri başarabileceğini gösterdiğini kaydetti. Belediye olarak mümkün olduğunca genç sporculara destek verdiklerini belirten Kocadon, "Aylin'i başarısından dolayı kutluyorum. Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil ederek dünya şampiyonu oldu. Kendisine bundan sonra da desteklerimiz devam edecek" dedi.

