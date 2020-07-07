Lemina ve Falcao kadroya alınmadı!

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kafilede yer almadı.

Galatasaray, Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.



Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı için bugün saat 16.00'da özel bir uçuşla Alanya'ya hareket ederek karşılaşma öncesi kampa girecek. Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden Radamel Falcao ve Mario Lemina yer almadı.

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban.