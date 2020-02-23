Lemina'nın yerine Belhanda kararı

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlığı süren Mario Lemina’nın yokluğunda Belhanda’yı ilk 11’e koyup, Emre Akbaba’yı yedek oturtacak.



Galatasaray'da Lemina’nın sakatlığı üzerine orta sahadaki açığı kapatmak adına gündeme gelen 3’lü defans formülü rafa kalktı.

Hürriyet'en Ali Naci Küçük'ün haberine göre, tecrübeLi teknik adamın Lemina’nın yokluğunda önemli bir sürprize imza atarak Belhanda’yı ilk 11’de sahaya süreceği ifade edildi.



Fatih Terim defansif ve pres gücü daha güçlü olduğu için Fenerbahçe derbisinde Faslı futbolcuya görev verirken, ikinci yarının formda ismi Emre Akbaba’yı takımdan keseceği öğrenildi.

Falcao ilk 11'de çıkacak

Terim, sakatlığını atlatan Saracchi ile birlikte Mariano’ya da ilk 11’de görev verecek. Geçtiğimiz hafta sol bekte görev alan Ömer Bayram ise derbide Seri ve Belhanda ile orta sahada oynayacak.



Hafta boyunca santraforda kimin oynayacağı merak edilirken Fatih Terim’in, Falcao ile Adem arasında tercihini Kolombiyalı yıldızdan yana kullanacağı öğrenildi.