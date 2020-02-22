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Spor

Lemina'dan sakatlık açıklaması

Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Mario Lemina'nın son durumu belli oldu

22 Şubat 2020 19:05

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde sahada olmayacağını açıklayarak, "Kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar" dedi.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Mario Lemina'nın son durumu belli oldu.

Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Lemina'nın sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Hafta içinde tedavisine devam edilen oyuncu Fenerbahçe derbisinde olamayacak. Lemina konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahada olamayacağım ancak kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar!" ifadelerini kullandı.

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