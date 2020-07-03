Lemina da Galatasaray'a veda ediyor

Southampton'dan Galatasaray'a kiralanan ve sözleşmesi sona eren Mario Lemina da Henry Onyekuru'nun ardından Galatasaray'dan ayrılıyor.

Milliyet'in haberine göre; sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta forma giyemeyecek olan Gabonlu futbolcu, kiralık sözleşmesinin bitmesi yüzünden önümüzdeki günlerde veda edecek.

Mario Lemina'nın Trabzonspor maçı dahil 3 hafta oynamayacağı da kesinleşti. Lemina, bu sezon Şampiyonlar Ligi (2), Süper Lig (6) ve Türkiye Kupası'nda (2) toplam 10 maç kaçırırken, 6 karşılaşmada oyundayken maçı tamamlayamadı.

Ne olmuştu?

Galatasaray'ın sezon ortasında kiralık olarak Fransa ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sözleşmesinin 1 Temmuz itibarıyla sona ermesinin ardından Monaco Kulübü tarafından takıma geri çağırılmıştı.