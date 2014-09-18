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Leman'ın kapağında IŞİD, Erdoğan'ı rehin aldı

Leman, 49 Türk vatandaşını elinde tutan örgüt karşısında Türkiye'nin pozisyonunu 'stratejik rehinlik' olarak tanımladı

18 Eylül 2014 00:32

Leman’ın kapağında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, IŞİD’in elinde infaz edilmek üzere olan bir rehine olarak karikatürize edildi.

ABD liderliğinde oluşturulan çekirdek koalisyon IŞİD’e karşı operasyona hazırlanırken, Türkiye’nin insani yardım dışında destekte bulunmaması, Leman’ın bu haftaki kapağına taşındı.

Kapakta Musul’daki Türkiye Başkonsolosluğu’nda çalışan 49 personelin IŞİD’in elinde olduğu hatırlatıldı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, örgüt tarafından yayınlanan infaz görüntülerinde yer alan rehineler gibi karikatürize edildi.

Daha önce ABD'li gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff’u kafasını keserek öldüren ve infaz videosunu yayınlayan IŞİD, son olarak İskoç yardım görevlisi David Haines’i kurban seçmişti.

Görüntülerde, ABD’nin Guantanamo Kampı’ndaki mahkumlara giydirdiği turuncu kıyafete benzer bir kıyafet giydirilen rehineler, önce IŞİD tarafından hazırlanan mesajı okuyor, ardından siyah bir kıyafet giyen İngiliz aksanlı bir militan, kurbanların kafasını bıçakla kesiyordu.

Leman’ın kapağında Erdoğan, örgütün elindeki 49 Türk vatandaşına atfen IŞİD’in elindeki bir rehine olarak karikatürize ediliyor.

Türkiye, Irak İslam Şam Devleti'ne (IŞİD) karşı hazırlanan eylem planına imza atmadı, haftalık mizah dergisinin kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve IŞİD militanı karikatürize edildi.

Leman, 49 Türk vatandaşını elinde tutan örgüt karşısında Türkiye'nin pozisyonunu 'stratejik rehinlik' olarak tanımladı.

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