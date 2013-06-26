Leman'dan Rasim Ozan Kütahyalı'yı kızdıracak karikatür

Takvim gazetesinden Sabah'a transfer olan ve ilk yazı gününde Gezi eylemcilerine ve CHP'ye hakarete varan bir yazı yazan Rasim Ozan Kütahyalı, daha önce de "Gezi'de kullanılmış prezervatif bulundu, eşcinsel ilişkiye girmişler" demiş ve yoğun tepki almıştı. Mizah dergisi, Kütahyalı'nın bu sözlerine ağır bir karikatürle yanıt verdi. Leman, Kütahyalı'nın ağzına prezervatif taktı.

Karikatüre ilk cevap Kütahyalı'nın eşi Milliyetgazetesi yazarı Nagehan Alçı'dan geldi.Twitter'dan cevap veren Alçı, "Leman dergisi Rasim'in kendisine ait olmadığını defalarca açıkladığı fake hesaptan atılan saçma tweetleri Rasim atmış gibi kapak yapmış" dedi.

İşte o karikatür: