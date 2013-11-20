Leman'dan 'dershane' tartışmasına 'Gezi' göndermesi: #direnhizmet

Gülen cemaati ve AKP arasında tartışma konusu olan dershanelerin kapatılması mevzusu son günlerde en çok konuşulan konular arasına girdi. Tartışma Leman dergisi ve Penguen dergisinin kapağına da yansıdı. Leman, dershanelerin kapatılmasına karşı çıkan Fethullah Gülen'i "#direnhizmet" başlığıyla kapağına taşıdı. Leman çizerleri Gezi Parkı olaylarına gönderme yaparak Gülen'i elinde gülsuyu şişesiyle resmetti. Penguen ise yarın çıkacak olan sayısında dershane tartışmalarının öğrenciler üzerindeki etkisine yer verdi.

Medyada bir kesim dershaneleri kapatma kararını eleştirirken, bir kesim de dershanelerin bir rant aracı olduğunu öne sürerek kapatılması yönünde destek veriyor. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın Bakanlar Kurulu sonrası, "dershaneler konusunda halka yanlış akseden konuların ele alınması ile birlikte paydaşlarla birlikte bu konunun tekrar ele alınmasının yerinde olacağı konusunda görüş birliğine vardık" sözleri sonrası tartışmalar askıya alınmış oldu.

Dershane tartışmasını Leman ve Penguen kapaklarına taşıdı: