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Leman'a açık tehdit: Charlie Hebdo saldırısından ders çıkarmalı

Twitter'da 'Ak Trol' olarak bilinen hesaplardan GizliArsiv_, Leman dergisini hedef gösterdi

08 Ocak 2015 20:49

‘Ak Trol’ olarak Twitter hesaplarından biri olan Gizli Arşiv, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’ya yönelik 12 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin mesajında, ‘Erdoğan’a hakaret’le suçladığı mizah dergisi Leman’ı hedef gösterdi.

Hesaptan paylaşılan ilk mesajda, “Fransa’da Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in karikatürlerini yayınlayan derginin binasına saldırı düzenlendi. 10 kişi hayatını kaybetti” denilerek saldırıya meşruiyet kazandırıldı.

Bununla da yetinmeyen Gizli Arşiv bir sonraki mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eleştirildiği kapakların görseliyle birlikte Leman dergisine, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik edepsizlikte sınır tanımayan @lemandergisi #charliehebdo saldırısından ders çıkarmalı!” diye seslendi.

Hesaptan atılan son mesajda ise "Atmış olduğumuz tweet'in arkasında dimdik duruyoruz. Tweet, tehdit içermiyor tavsiye ve öneri niteliğinde" ifadeleri kullanıldı.

 

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