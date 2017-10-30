Leman Sam’dan Yalova’da cumhuriyet konseri

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatçı Leman Sam konser verdi.

Yalova Belediyesi’nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sanatçı Leman Sam, seyircilerin arasından ‘İlla İlla’ parçasını söyleyerek çıktı. Sırasıyla şarkılarını seslendiren Sam, kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sam’ı dinlemeye gelenler, sanatçının söylediği şarkılara eşlik etti.

Ektkinlikte konuşan Yalova Belediye Başkanı CHP’li Vefa Salman, “Öncelikle buradan hepimize cumhuriyet adına, Yalova adına, Türk milleti adına çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu serin havada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kentinde cumhuriyete nasıl yürekten, nasıl heyecanla, nasıl coşkuyla sahip çıktığınızı bugün bir kez daha gösterdiniz. Helal olsun size. Tabii ki cumhuriyetin 94’üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti Yalova’dan da tüm Türkiye’ye, ulusumuza, milletimize selam olsun bu Cumhuriyet Meydanı’ndan” dedi.

Konserin sonunda ise Başkan Salman, Leman Sam’a Atatürk ve Yalova’yı anlatan kitap ile çiçek takdim etti.

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