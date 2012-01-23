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Leman Kültür'e silahlı saldırı

Leman Kültür'ün Eskişehir şubesine düzenlenen silahlı saldırıda, garson Uğur Çukur (23) gözüne isabet eden kurşunla ağır, bir müşteri de cam kırıklar

23 Ocak 2012 02:00


T24 - Leman Kültür'ün Eskişehir şubesine düzenlenen silahlı saldırıda, garson Uğur Çukur (23) gözüne isabet eden kurşunla ağır, bir müşteri de cam kırıklarından hafif şekilde yaralandı.


CNNTürk'te yer alan habere göre; Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde, saat 23.30 sıralarında, görgü tanıklarının iddiasına göre, 3 kişi Leman Kültür adlı işyerine dışarıdan tabancalarla ateş etti.

Kurşunlardan biri işyerinin ikinci katında ayakta duran garson Uğur Çukur'un sol gözüne isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi olan garson Uğur Çukur 112 ambulansıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda kırılan cam parçaları kulağına isabet eden bir müşteri de hafif şekilde yaralandı.


Polisin yaptığı araştırmada olay yerinde 29 adet boş kovan bulundu. Yetkililer kurşunlardan bazılarının Leman Kültür'e bazılarının da aynı binanın üst katlarında yer alan büroların pencerelerine isabet ettiğini, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Eskişehir'deki Leman Kültür adlı işyeri işletmesinin 10-15 gün önce el değiştirdiği, silahlı saldırının alacak-verecek meselesinden çıkmış olabileceği öne sürüldü.




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