Leman'dan Kürşat Ayvatoğlu göndermesi: Mesele pudra şekeri değil yeğen

Mizah dergisi Leman bu haftaki kapağında, uyuşturucu kullanırken görüntülenen ve lüks yaşamıyla dikkati çeken AKP Genel Merkezi Büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'na gönderme yaptı.

Haftalık mizah dergisi Leman, uyuşturucu kullanırken görüntülenen ve lüks yaşamıyla dikkat çeken AKP Genel Merkezi Büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'nu bu haftaki kapağına taşıdı.

Lüks bir araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri basına sızan AKP Genel Merkezi çalışanı Kürşat Ayvatoğlu'nun ilk ifadesinde, “Kokain değil, pudra şekeriydi” dediği öğrenilmişti. Ayvatoğlu, iki kez gözaltına alındıktan sonra ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı.

Leman'ın kapağında "Mesele pudra şekeri değil yeğen" başlığıyla karikatür yayımlandı. İşte o karikatür: