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Spor

Leipzig'in golcüsü Werner'den 'Beşiktaş' yorumu: Bayern veya Dortmund değiller

"İstanbul'a korkmadan, cesaretle gitmeliyiz"

25 Eylül 2017 14:18

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Leipzig'in golcüsü Timo Werner, Beşiktaş'tan çekinmediklerini, "Bayern veya Dortmund değiller" sözleriyle ifade etti.

Şampiyonlar Ligi'ne Porto galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, G Grubu ikinci maçında Leipzig ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele öncesi Alman ekibinin yıldız oyuncusu Timo Werner, Beşiktaş'tan çekinmediklerini söyledi.

Eurosport'ta yer alan habere göre Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki forvet, "İstanbul'a Beşiktaş maçına korkmadan, cesaretle gitmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların Bundesliga'daki birçok takımdan daha kaliteli olduğunu biliyoruz. Ama onlar da kesinlikle Borussia Dortmund ya da Bayern Münih gibi değiller. Bunu biliyoruz. Onlardan çekinmiyoruz" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki Alman yıldızın bu sezon 8 maçta 6 golü bulunuyor. G Grubu'nda Leipzig ilk maçında Monaco ile 1-1 berabere kaldı.

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