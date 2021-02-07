Leipzig - Liverpool maçı Macaristan'da oynanacak

UEFA, Leipzig ile Liverpool arasındaki mücadelenin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacağını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Leipzig takımı ile İngiltere'nin Liverpool ekibi arasındaki son 16 turu ilk maçı, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Leipzig ile Liverpool arasında oynanacak maçın yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle Almanya ile İngiltere'deki seyahat kısıtlamaları sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanmasına karar verildiği, karşılaşmanın 16 Şubat Salı günü TSİ 23.00'te başlayacağı bildirildi.