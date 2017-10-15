Leipzig, Dortmund'un 41 maçlık serisini sonlandırdı!

Almanya Bundesliga'nın 8’inci haftasında RB Leipzig, Borussia Dortmund’u deplasmanda 3-2 yenerek 41 maçlık iç saha yenilmezliği serisini sonlandırdı.

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden olan Leipzig’in galibiyet gollerini Sabitzer, Poulsen ve Jean-Kevin Augustin kaydetti. Bruma’nın 2’nci golde Poulsen’e müthiş bir dribling sonrası yaptığı asist, Avrupa’da günün konuşulan hareketleri arasına girdi.

Ev sahibi ekipte 47’de Sokratis direkt kırmızı kartla oyun dışı kalırken; Leipzig’de de 54’te sarı kart gören Ilsanker, 56’da ikinci sarıdan kızararak takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Dortmund 19 puanla liderliğini sürdürürken, Leipzig de puanını 16’ya yükselterek 3’üncü sıraya yerleşti.

Diğer Sonuçlar

Bundesliga’da dün oynanan diğer maçlar şöyle sonuçlandı:

Bayern Münih-Freiburg: 5-0

Hannover-Frankfurt: 1-2

Hertha Berlin-Schalke 04: 0-2

Hoffenheim-Augsburg: 2-2

Mainz 05-Hamburg: 3-2