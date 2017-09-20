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Spor

Leipzig deplasmanda yenildi

İSTANBUL-(DHA) Bundesliga 5

20 Eylül 2017 03:02

İSTANBUL-(DHA) Bundesliga 5. hafta maçında Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi\'ndeki rakiplerinden Leipzig, deplasmanda Augsburg\'a 1-0 mağlup oldu. WWK Arena\'da oynanan maçta ev sahibi Augsburg, 4. dakikada Michael
Gregoritsch\'in attığı golle 1-0 öne geçti ve müsabaka sonuna kadar skoru koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Leipzig 7 puanda kalırken, Augsburg puanını 10\'a çıkardı.
Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci hafta maçında 26 Eylül\'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
 

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