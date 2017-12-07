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Spor

Leipzig, bir taraftarının Beşiktaş maçını izlerken kalp krizinden öldüğünü açıkladı

73 yaşındaki taraftar, gece boyunca hastanede kalmasına rağmen hayatını kaybetti

07 Aralık 2017 20:24

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşan Leipzig, maç sırasında kalp krizi geçiren bir taraftarın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birgün'ün haberine göre, Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Almanya'da RB Leipzig ile karşılaştı. Rakibini 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılan takım oldu.

Leipzig, maç sırasında kalp krizi geçiren 73 yaşındaki bir taraftarın gece boyunca hastanede kalmasına rağmen kurtulamadığını ve hayatını kaybettiğini açıkladı.

Siyah-Beyazlılar, G grubunu 14 puanla lider bitirirken RB Leipzig 7 puanda kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

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