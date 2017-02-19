Leipzig, Bayern Münih'in rekoruna ortak oldu

Bundesliga'ya çıktığı ilk sezonda gösterdiği performansla beğeni toplayan Leipzig, Gladbach deplasmanında aldığı zaferle Bayern Münih'in 51 yıllık rekoruna ortak oldu.

Bundesliga'nın yeni ekibi Leipzig geride kalan 21 haftada topladığı 45 puanla son 4 sezonun şampiyonu Bayern Münih'in en yakın takipçisi konumunda.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği ligde gösterdiği performansla Avrupa futbolunun yükselen değeri hâline gelen Alman ekibi, Bayern Münih ve Kaiserslautern'in rekoruna da ortak oldu.

Bayern Münih, Bundesliga'ya çıktığı 1965/1966 sezonunda ilk 21 haftayı 14 galibiyetle kapatarak lige en iyi yene gelen takım unvanına erişti. Kaiserslautern ise 1997-1998 sezonunda ilk 21 haftalık süreci 14 galibiyet geçerek Bavyera ekibinin başarısını tekrarladı.

Ralph Hasenthüttl yönetiminde sezona fırtına gibi başlayan Leipzig, ligin ikinci devresinde puan kayıpları yapmasına rağmen Gladbach zaferiyle 21 hafta sonunda 14 galibiyete ulaşarak ilk sezonunda Bayern Münih ve Kaiserslautern'i yakaladı.

21 haftanın ardından 45 puanla ikinci sırada bulunan Leipzig, üçüncü sırada bulunan Dortmund'un 8 puan önünde yer alıyor.