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Leipzig Basın Özgürlüğü ödülü Erdem Gül ve Can Dündar’ın

Erdem Gül, pasaportuna el konulduğu için törene katılamadı

09 Ekim 2016 15:52

Cumhuriyet gazetesi yazarı Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e verildiği açıklanan Leipzig Basın Özgürlüğü ve Medyanın Geleceği Ödülü 7 Ekim’de Almanya Leipzig şehrinde düzenlenen bir törenle Can Dündar’a takdim edildi. Erdem Gül, pasaportuna el konulduğu için törene katılamadı. Can Dündar, hem kendi ödülünü hem de Gül’e verilen ödülü aldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, törene katılan Alman gazeteciler, Türkiye’de tutuklu olan 126 gazeteci için 126 mavi bolan uçurdu. Can Dündar, Twitter adresinden, “Leipzig’deyiz. Alman meslektaşlar, Türkiye hapishanelerindeki gazetecilerin özgürlüğü için balon uçurdu.Her birine bir tane, toplam 126 balon” diye yazdı.

Gül’ün de pasaportu iptal

Deutsche Welle Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Erdem Gül ise ödülle ilgili şunları söyledi:
“Ödül törenine ben katılamayacağım. Çünkü Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL ilan edildi ve OHAL süresince de -neredeyse üçüncü ayına yaklaşıyor darbe girişiminin ardından yeni girdiğimiz süreç- sekiz adet kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarıldı. Bu KHK’ler doğrultusunda Türkiye’de ‘bizim gibi devlet aleyhine işlenmiş suçlardan soruşturmaları bulunanların’ pasaportlarını iptal ettiler. Mahkeme kararına dayanmadan, tamamen idari bir işlem olarak... Türkiye’de gazetecilik, ifade özgürlüğü, ifadeyi yayma özgürlüğü en zor zamanlarından geçiyor. Bize verilen ödülü de Türkiye’de düşünce ve ifade yayma özgürlüğünü genişletme çabası ve bu çabayı sürdürürken uğradığımız baskılarla dayanışma çerçevesinde algılıyorum. Tabii ki her gazeteci gibi, yaptığımız ve manşet olduğumuz bir haberden dolayı bu ödülü almak isterdik ama olmadı.”

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