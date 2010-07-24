-LEIGH: TÜRKİYE'NİN AB SÜRECİNE BAĞLIYIZ LONDRA (A.A) - 23.07.2010 - AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürü Michael Leigh, Türkiye'nin AB sürecine bağlı olduklarını kaydederek, Türk kamuoyundaki AB üyeliği konusundaki şüpheciliğin, AB'nin Türkiye'nin üyelik sürecine yeteri kadar bağlı olmamasından kaynaklandığı görüşüne katılmadığını söyledi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki düşünce kuruluşu Chatham House'da "AB'nin Genişleme Politikası" konulu bir konuşma yapan Leigh, Türkiye'nin hızlı başladığı bir reform sürecinin ardından, bu sürecin son birkaç yılda yavaşladığını söyledi. "Müzakerelerin hızı, reform sürecinin hızına bağlı" diyen Leigh, reformların dışında Ankara Anlaşması ek protokolünün uygulanması, Kıbrıs sorunu gibi bazı konuların da Türkiye'nin AB sürecine gölge düşürdüğünü ifade etti ve bu konulardan dolayı Türkiye ile müzakerelerin kapsamının daraldığını kaydetti. Kıbrıs sorununa çözüm için adada devam eden süreci, AB'nin güçlü bir şekilde desteklediğini belirten Leigh, "Bu sorunun bu yıl içinde çözülmesini umuyoruz" diye konuştu. Leigh, siyasi reformların yeniden canlandırılması gerektiğini ifade ederek, bu çerçevede anayasa değişikliğinin doğru yönde atılmış bir adım olacağını söyledi. Konferansa katılanların sorularını da yanıtlayan Leigh, "AB'nin soğuk davranışı nedeniyle Türkiye ile ilişkilerin kötüleştiği" konusunda çeşitli görüşler olduğunun anımsatılması üzerine, "Bunun, AB'nin mesafeli davranışlarından kaynaklandığı yönündeki görüşlere katılmadığını" ifade etti.