Leicester City şampiyonluğu kutladı, acil servis doldu taştı

İngiltere Premier Ligi şampiyonu Leicester City'nin dünkü kutlamalarının ardından, kentin en büyük hastanesinin acil servisine akın yaşandı.

Leicester Royal Infirmary Hastanesi'nden yapılan açıklamada dün gece ve bu sabah hastanenin acil servisine normalin iki katı kişinin getirildiği belirtildi.

Bu kişilerin çoğunun aşırı alkol tükettikleri tespit edildi.

Hastane yetkilileri halka çağrıda bulunarak gerçekten acil bir durum olmadıkça kimsenin acil servise getirilmemesini istedi.

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Tarihindeki ilk şampiyonluk

İngiltere'de 132 yıllık tarihinde ilk kez şampiyon olan Leicester City, birçok otoriteye göre futbolda gelmiş geçmiş en büyük sürprize imza atmıştı.

Bahisçiler sezon başında, geçen yıl son 9 maçta 22 puan alarak küme düşmekten zor kurtulan ve "Yine küme düşmemeye oynar" denilen Leicester City'nin şampiyonluğuna 1'e 5 bin veriyordu.

Leicester City'nin dün Everton'la oynadığı maç öncesi ilk olarak dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli sahne aldı.

Maçı 3-1 kazanan takımın futbolcuları ve teknik heyeti daha sonra şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Şampiyonluk kupasını ise İtalyan menajer Claudio Ranieri ve takım kaptanı Wes Morgan birlikte kaldırdı.

Leicester Cityli futbolcular kutlamalar kapsamında Pazartesi günü de üstü açık bir turla kenti turlayacak.

Kutlamalar şehrin ünlü Victoria Parkı'nda sürecek.